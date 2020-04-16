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Рябков опроверг заявление США о нарушении Россией обязательств по ядерным испытаниям

По заявлению замглавы МИД, Россия призывает США отказаться от распространения дезинформации о ядерных испытаниях в других странах
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия не предпринимала никаких действий в нарушение своих обязательств по запрещению ядерных испытаний. Об этом заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя распространенный в среду доклад Госдепартамента США за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Что касается упреков, доносящихся из Вашингтона в наш адрес уже на протяжении более чем полугода, о том, что мы якобы не в полном соответствии с собственным мораторием на ядерные испытания действуем, повторяем, что никаких мероприятий, которые включали бы элементы отклонения от нашего обязательства, вытекающего из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали", - сказал он.

РФ призывает США отказаться от распространения дезинформации о ядерных испытаниях в других странах.

 

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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