Рябков опроверг заявление США о нарушении Россией обязательств по ядерным испытаниям

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия не предпринимала никаких действий в нарушение своих обязательств по запрещению ядерных испытаний. Об этом заявил ТАСС в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя распространенный в среду доклад Госдепартамента США за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

"Что касается упреков, доносящихся из Вашингтона в наш адрес уже на протяжении более чем полугода, о том, что мы якобы не в полном соответствии с собственным мораторием на ядерные испытания действуем, повторяем, что никаких мероприятий, которые включали бы элементы отклонения от нашего обязательства, вытекающего из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали", - сказал он.

РФ призывает США отказаться от распространения дезинформации о ядерных испытаниях в других странах.