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Обмен пленными в Донбассе
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Грызлов уточнил, сколько удерживаемых лиц передали Киев и Донецк

Киев передал Донецку 10 удерживаемых лиц, Донецк передал Киеву девять

МОСКВА/ГОРЛОВКА, 16 апреля. /ТАСС/. В ходе обмена удерживаемыми лицами между Донецкой народной республикой (ДНР) и Украиной Донецк передал девять человек, а Киев десять. Об этом в четверг журналистам сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов.

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"В рамках обмена киевская сторона передала в Донецк 10 удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять удерживаемых лиц", - сказал он.

При этом Грызлов отметил, что киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. "Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации", - пояснил полпред РФ.

Как отметила в свою очередь представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, всех, кто был обменен, ждет 14-дневный карантин в связи с распространением нового коронавируса. После этого тем, у кого нет жилья в ДНР, будут подготовлены места проживания, а также оказана материальная помощь.

Морозова также подчеркнула, что со всех переданных ДНР Киеву лиц были сняты обвинения, они были освобождены от уголовного наказания. "С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку всех переданных Украине лиц", - отметила она.

Теги
Грызлов, Борис ВячеславовичУкраинаРоссияОбмен пленными в Донбассе
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