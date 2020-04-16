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Мишустин назначил Олега Гриднева заместителем министра здравоохранения РФ

Гриднев ранее занимал должность главного врача Городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского Департамента здравоохранения Москвы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Олега Гриднева на должность заместителя министра здравоохранения России. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Гриднева Олега Владимировича заместителем министра здравоохранения Российской Федерации", - говорится в документе.

Гриднев с мая 2015 года занимал должность главного врача Городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского (ранее ГКБ номер 3) Департамента здравоохранения Москвы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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