Единороссы разработают поправки в Трудовой кодекс о совершенствовании дистанционной работы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме разработает поправки в Трудовой кодекс РФ, подробно регламентирующие дистанционную работу в связи с переходом многих россиян на удаленный режим в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

По его словам, существующая глава Трудового кодекса РФ (49.1. "Особенности регулирования труда дистанционных работников") изначально писалась под надомный труд. "Сейчас ситуация существенно меняется. Необходимо защитить права удаленно работающих людей. Человек может находиться в одном городе, а работодателя иметь в другом. Он может работать на своем собственном оборудовании в виде компьютера и прочего в компании, которая не является российской по своей юрисдикции, - отметил Исаев. - На него какие права распространяются: российского трудового законодательства или трудового законодательства той страны, в которой зарегистрирован головной офис компании". Указанные сферы трудовых отношений должны быть регламентированы, уверен он.

При этом депутат считает, что планируемые нормы не утратят актуальность после завершения пандемии коронавируса, а переход на дистанционную работу станет более интенсивным. "Удаленный труд будет развиваться. Я думаю, что часть работников уже после завершения всей этой истории продолжит работать удаленно, потому что удаленная работа показала себя в этом смысле более эффективно", - пояснил он.

"У нас есть концепция возможного законопроекта, мы приступаем сейчас к его написанию", - заключил Исаев, не уточнив возможных сроков внесения документа на рассмотрение нижней палаты парламента.