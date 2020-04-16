Лавров и Маас подчеркнули необходимость объединения усилий в борьбе с пандемией

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас в четверг по телефону обсудили ситуацию с коронавирусом и выступили за объединение усилий в борьбе с пандемией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждалась ситуация в мире, а также в России и Германии в связи с пандемией коронавируса, - отметили в министерстве. - Министры были едины во мнении о необходимости объединения усилий международного сообщества для борьбы с эпидемией и ее распространением, неприемлемости политизации темы коронавирусной инфекции".

Видеоконференция "нормандской четверки"

Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили проблемы урегулирования конфликта на Украине и согласились учесть ход реализации минских договоренностей при подготовке видеоконференции глав МИД "нормандской четверки".

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, стороны обменялись мнениями "с акцентом на важность побуждения сторон к полному выполнению договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата и подлежащих практической реализации через механизмы Контактной группы". "Лавров привлек внимание к конкретным примерам неконструктивных действий киевских властей, препятствующих всестороннему осуществлению минского Комплекса мер", - указали в министерстве.

"Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", - добавили в дипведомстве.

Кроме того, Лавров и Маас обсудили ситуацию в мире, а также в России и Германии в связи с пандемией коронавируса. "Министры были едины во мнении о необходимости объединения усилий международного сообщества для борьбы с эпидемией и ее распространением, неприемлемости политизации темы коронавирусной инфекции", - подчеркнули в МИД РФ.

Был также затронут ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества Москвы и Берлина. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.