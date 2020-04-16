Путин назвал контрпродуктивными попытки обвинить КНР в неинформировании о коронавирусе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином высоко оценил действия китайских партнеров по борьбе с пандемией коронавируса и назвал контрпродуктивными попытки обвинить Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"С российской стороны дана высокая оценка последовательным и эффективным действиям китайских партнеров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции. Оба лидера выразили уверенность, что, продолжая тесно взаимодействовать друг с другом, наши страны смогут успешно преодолеть связанные с пандемией вызовы", - отметили в четверг в пресс-службе.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео призвал Пекин поделиться более полной информацией о зарождении вызываемого новым коронавирусом заболевания в Центральном Китае. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в свою очередь заявил, что тиражируемая в западных СМИ версия об искусственном создании коронавируса нового типа не подкреплена какими-либо доказательствами.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывали мнение, что коронавирус нового типа, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась по всему миру, стоит называть "китайским вирусом". В свою очередь МИД КНР регулярно осуждал любые попытки увязать название инфекции с Китаем.