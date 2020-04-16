Губернатор: глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку

ПЯТИГОРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Глава Пятигорска Андрей Скрипник в четверг написал заявление об отставке. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram .

"Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Николаевича Травнева", - сообщил губернатор в Instagram.

Он отметил, что в городе очень непростая эпидобстановка по коронавирусу.

"Опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города Пятигорска. Чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию", - считает глава края.

По его словам, Травневу "необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим вызовам".

Скрипник был избран главой Пятигорска 30 ноября 2017 года, до этого он работал в аппарате полномочного представителя президента РФ в СКФО. Он сменил на посту возглавлявшего 11 лет город-курорт Льва Травнева, который ушел в отставку по собственному желанию. В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах. Он избирался главой Пятигорска 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.

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