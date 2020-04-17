Экс-зампред правительства Приангарья подал документы на конкурс по выборам мэра Иркутска

ИРКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Экс-заместитель председателя правительства Иркутской области и бывший вице-мэр Иркутска Антон Логашов подал документы для участия в конкурсе по выборам мэра города. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба иркутской гордумы.

"Сегодня утром сдал документы временно неработающий, бывший заместитель председателя правительства Иркутской области, бывший вице-мэр города Иркутска Антон Логашов", - говорится в сообщении.

Документы в конкурсную комиссию, по данным на утро пятницы, подали 13 кандидатов. Среди них руководители частных компаний, главный бухгалтер, юрист, сотрудник охраны "Иркутскэнерго", ученый, депутат думы Иркутска. Ранее документы на конкурс подал еще один бывший вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов.

47-летний Логашов был вице-мэром города в 2013-2015 годах после Разумова. В 2015 году стал заместителем председателя правительства области, курировал экономический блок. Этот пост покинул в декабре 2019 года после отставки коммуниста Сергея Левченко с поста губернатора.

Документы от претендентов на пост мэра принимаются по 20 апреля. Конкурс состоится 24 и 25 апреля. Комиссия должна будет представить городской думе для голосования не менее двух кандидатов. Заседание думы, на котором планируется избрать мэра, состоится 30 апреля.

17 марта депутаты думы Иркутска приняли досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова, который перешел на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области. Бердников был мэром Иркутска с 2015 года, его полномочия истекали 27 марта 2020 года. Он был избран мэром депутатами думы из числа парламентариев. В сентябре 2019 года Законодательное собрание Иркутской области приняло закон, в соответствии с которым мэр Иркутска будет выбираться по конкурсу.