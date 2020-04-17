Министра цифрового развития и связи Приморья Максимчука отправили в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в пятницу уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука. Об этом сообщается на сайте правительства Приморья.

"Заместитель председателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 17 апреля", - сообщается на сайте регионального правительства.

На возглавляемое Максимчуком министерство в период пандемии губернатором была возложена ответственность за обеспечение и запуск электронной системы пропусков и эффективное дистанционное обучение в образовательных организациях края. К работе этих систем было предъявлено много претензий со стороны жителей региона. Так, пропускная система заработала 7 апреля, выдала 10 тыс. пропусков за первые часы, после чего потребовалась ее доработка и отладка всех процессов.

Максимчук курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику с 2019 года.