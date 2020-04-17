Госдума повысила штрафы за нарушения в области воинского учета

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который повышает административные штрафы за нарушения, касающиеся воинского учета.

Поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Повышается максимально возможный размер штрафных санкций для руководителей военных комиссариатов, а также для ответственных за военно-учетную работу должностных лиц органов местного самоуправления. Штраф составит от 1 тыс. до 3 тыс. рублей за непредоставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также за неполучение призывником повестки в военкомат. Аналогичное наказание грозит за несвоевременное информирование военкоматов о гражданах, более трех месяцев проживающих на подведомственных им территориях.

Закон предусматривает повышение размера штрафов до 3 тыс. рублей для должностных лиц служб медико-социальной экспертизы, которые не уведомили военкоматы об инвалидах из числа тех граждан, которые должны состоять на воинском учете. Также ужесточается наказание для тех работников учебных заведений, которые должны информировать военкоматы о принятых или отчисленных студентах, но не сделали этого. Максимальный штраф в этом случае с 1 тыс. рублей повышается до 5 тыс. рублей.

Согласно тексту, повышается до 3 тыс. рублей максимальный размер штрафа для граждан, которые уклоняются от медицинского обследования или не исполняют обязанности по воинскому учету. Такое же наказание предусмотрено за умышленную порчу или утрату документов воинского учета.

Кроме того, с двух до трех лет увеличен срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области воинского учета. Как указывают в пояснительных материалах авторы - депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области, статьи КоАП РФ, касающиеся данной сферы, не менялись с 2007 года и уже не выполняют превентивную функцию.