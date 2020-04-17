Врио главы Коми назначил и.о. зампреда правительства

СЫКТЫВКАР, 17 апреля. /ТАСС/. Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Коми - постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ назначен Сергей Мамонов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу распоряжении руководителя региона.

"Назначить Мамонова Сергея Анатольевича исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Коми - постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации", - говорится в распоряжении, подписанном врио главы Коми Владимиром Уйбой. Распоряжение подписано и опубликовано 17 апреля.

Ранее занимавший должность постпреда Григорий Саришвили был освобожден от должности 8 апреля.

Мамонов ранее был директором ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА России (Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем Федерального медико-биологического агентства).

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.