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Госдума разрешила иностранцам сохранять свое гражданство при получении российского

Ранее иностранцам было необходимо подтверждать отказ от гражданства в своей стране

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла во втором и сразу в третьем чтении законопроект, который позволит иностранцам не отказываться от своего гражданства при вступлении в гражданство РФ.

Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законопроектом данное требование исключается. При этом уточняется, что МВД будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких уведомлений по правилам, установленным кабмином.

На данный момент такая норма действует только в отношении граждан ДНР и ЛНР. После вступления законопроекта в силу она распространится на граждан всех иностранных государств. О необходимости принятия таких поправок депутаты Госдумы ранее говорили на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, глава государства позицию парламентариев поддержал, отметил ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Помимо этого, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, исключаются требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также упраздняются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России. Ко второму чтению в текст закона было внесено уточнение, согласно которому иностранцы, проживающие в РФ, состоящие при этом в браке с гражданином РФ и имеющие в нем детей, могут претендовать на получение гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о проживании в России минимум пяти лет и подтверждения источника дохода.

Согласно пояснительной записке, "исходя из гуманитарных соображений, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права", законом предоставляется право обратиться с заявлением на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ иностранным гражданам, имеющим гражданство Республики Молдова или Украины. Эти преференции распространятся и на граждан Белоруссии и Казахстана, так как русский язык в этих странах "употребляется официально, указанные лица используют его в повседневной жизни".

С трех лет до одного года сокращается срок осуществления трудовой деятельности, необходимый для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке для лиц, получивших образование в России.

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