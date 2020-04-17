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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
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Рябков назвал политизированными претензиями планы санкций США за задержку вывоза граждан

Ранее Дональд Трамп подписал меморандум о введении визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва будет рассматривать возможные санкции Вашингтона за задержку вывоза граждан как политизированные претензии. Об этом заявил заместитель МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в пятницу интервью журналу "Международная жизнь".

"Какие-то политизированные претензии, конечно, могут выдвигаться, но они именно так и воспринимаются нами: как претензии, не имеющие отношения к практической стороне дела. Именно так, наверное, мы будем смотреть и на дальнейшую конкретизацию того, что стоит за упомянутым вами сигналом из Белого дома", - сказал Рябков, комментируя меморандум американского президента Дональда Трампа, предписывающий введение визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии.

Высокопоставленный дипломат отметил, что пока подробностей по меморандуму мало и не хватает конкретики. "Мы сейчас с этим разбираемся", - сказал он.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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