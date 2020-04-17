Постпред РФ при ЕС: Москва не знает, о чем сейчас конструктивно говорить с НАТО

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Москва пока не назначает нового представителя при НАТО, поскольку не знает, о чем сейчас конструктивно вести диалог с альянсом. Об этом заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов в опубликованном в пятницу интервью газете Die Welt.

"Мы в настоящее время не знаем, о чем могли бы конструктивно говорить с НАТО", - заметил он. По его словам, назначение нового постпреда при альянсе произойдет "совершенно точно не завтра".

"Правда, существует официальный формат диалога - Совет Россия - НАТО, но НАТО хочет там все время говорить только об Украине и Грузии. При этом обе страны вообще не связаны с НАТО", - указал Чижов. На замечание издания, что можно было бы обсудить ситуацию в Афганистане, он отметил, что альянс "не хочет этого".

Украина и Грузия, продолжил Чижов, являются своего рода "правом на существование для альянса". "Он ведь находился в тяжелом экзистенциальном кризисе, и вдруг обе страны упали как спелые плоды с дерева на колени НАТО. Так для существования альянса было создано разумное обоснование", - считает постпред.

Александр Грушко, который был постпредом РФ при НАТО, отбыл из Брюсселя в конце 2017 года после назначения на пост замглавы МИД РФ. Нового постпреда российское внешнеполитическое ведомство не направляло, что, в частности, объяснялось значительной напряженностью в отношениях с альянсом, а также скандалом весной 2018 года со взаимной высылкой дипломатов государствами Запада и Россией после обвинений по делу Скрипаля.