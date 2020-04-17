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Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата-коммуниста Парфенова

Сам Денис Парфенов в разговоре с ТАСС отверг обвинения в наличии иностранного гражданства

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в пятницу поручил проверить заявление одного из парламентариев о возможном наличии у депутата от КПРФ Дениса Парфенова американского гражданства. Сам Парфенов в разговоре с ТАСС отверг обвинения в наличии иностранного гражданства.

Данный вопрос возник в ходе обсуждения порядка работы Госдумы, когда депутат от ЛДПР Сергей Иванов поинтересовался, можно ли будет задавать вопросы в ходе процедуры первого чтения. Володин, разъяснив процедуру, обратил внимание на то, что Парфенов поднял эту тему в "американской [социальной] сети" (Facebook - прим. ТАСС). В этот момент один депутатов выкрикнул, что у Парфенова якобы есть американское гражданство.

"Сам американец? Коллеги, если такое предложение прозвучало, давайте мы проверим, все бывает", - ответил на это Володин, напомнив, что принятые ранее парламентом поправки к Конституции РФ запрещают депутатам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в других странах. Поправки в конституцию вступят в силу после их одобрения на общероссийском голосовании.

"Одним словом - есть поручение разобраться, если такое прозвучало", - добавил председатель Госдумы.

Сам Парфенов в разговоре с ТАСС отверг обвинения в наличии иностранного гражданства и уточнил, что не знает, от кого именно из депутатов исходило предложение о проверке. "Ситуация очень простая: я накануне опубликовал ролик в интернете, где достаточно критически отозвался о новом порядке работы Думы, когда законы рассматриваются без обсуждения. Вообще-то органы соответствующие должны проверять всех без исключения депутатов на предмет наличия имущества, гражданства и всего остального. Пусть проверяют, мне все равно", - заявил коммунист.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПарфенов, Денис Андреевич
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