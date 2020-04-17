{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков считает безответственным прогнозировать итоги выборов в США в условиях коронавируса

Замглавы МИД РФ назвал это неблагодарным занятием

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Браться за прогнозирование итогов выборов президента США в условиях пандемии коронавируса было бы безответственно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

"На данном этапе браться за прогнозирование исхода выборов было бы предельно безответственно. Это в принципе неблагодарное занятие, особенно для людей со стороны", - сказал он.

"Тем более, что я, возвращаясь к своей любимой теме стратегических коммуникаторов, просто представляю их себе, как они уже пытаются отфиксировать нечто в моем высказывании то, что можно было бы преподнести как вмешательство в американские внутренние дела. Мы не дадим им такого удовольствия", - добавил замглавы МИД.

При этом Рябков отметил, что эпидемия больно ударила по американской экономике и несомненно то, что многие показатели, которые записывались действующей администрацией в актив своей работы по экономической повестке дня, в ближайшие месяцы будут совершенно другими.

"То есть они во многих своих аспектах уйдут в минус. Действующая администрация это прекрасно понимает, и понимают это и ее оппоненты. С другой стороны, мы видим многоплановые усилия американского руководства по выведению страны из эпидемии. Мы видим результаты опросов общественного мнения. Видим оценки, которые выставляются американцами властям", - указал дипломат.

Теги
СШАРябков, Сергей АлексеевичВыборы президента США - 2020Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Рябков назвал политизированными претензиями планы санкций США за задержку вывоза граждан
Ранее Дональд Трамп подписал меморандум о введении визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС