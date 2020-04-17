Рябков считает безответственным прогнозировать итоги выборов в США в условиях коронавируса

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Браться за прогнозирование итогов выборов президента США в условиях пандемии коронавируса было бы безответственно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", опубликованном в пятницу.

"На данном этапе браться за прогнозирование исхода выборов было бы предельно безответственно. Это в принципе неблагодарное занятие, особенно для людей со стороны", - сказал он.

"Тем более, что я, возвращаясь к своей любимой теме стратегических коммуникаторов, просто представляю их себе, как они уже пытаются отфиксировать нечто в моем высказывании то, что можно было бы преподнести как вмешательство в американские внутренние дела. Мы не дадим им такого удовольствия", - добавил замглавы МИД.

При этом Рябков отметил, что эпидемия больно ударила по американской экономике и несомненно то, что многие показатели, которые записывались действующей администрацией в актив своей работы по экономической повестке дня, в ближайшие месяцы будут совершенно другими.

"То есть они во многих своих аспектах уйдут в минус. Действующая администрация это прекрасно понимает, и понимают это и ее оппоненты. С другой стороны, мы видим многоплановые усилия американского руководства по выведению страны из эпидемии. Мы видим результаты опросов общественного мнения. Видим оценки, которые выставляются американцами властям", - указал дипломат.