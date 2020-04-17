{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков заявил, что Россия учитывает в военном планировании ядерное перевооружении США

Замглавы МИД РФ отметил, что американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III по-прежнему обладают очень серьезным "потенциалом разрушительного действия"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Перевооружение стратегических ядерных сил США учитывается Россией в военном планировании. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в пятницу интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы видим в целом масштабнейшую программу перевооружения стратегических ядерных сил США, рассчитанную на многие годы, с огромными ассигнованиями. Все это нами учитывается в нашем собственном военном планировании", - сказал он.

Как отметил дипломат, американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III по-прежнему обладают очень серьезным "потенциалом разрушительного действия". "Я уверен, что соответствующие американские структуры заботятся о том, чтобы они были в боеспособном состоянии", - подчеркнул Рябков.

Кроме того, продолжил замглавы МИД РФ, военные США продолжают активно использовать стратегические бомбардировщики B-52. "Мы слышим разговоры, что они будут модернизироваться и как платформа доставки тех или иных средств поражения будут использоваться и дальше", - отметил он.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Рябков назвал политизированными претензиями планы санкций США за задержку вывоза граждан
Ранее Дональд Трамп подписал меморандум о введении визовых санкций против стран, которые отказываются возвращать своих граждан из США или затягивают этот процесс в условиях пандемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС