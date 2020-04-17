Рябков заявил, что Россия учитывает в военном планировании ядерное перевооружении США

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Перевооружение стратегических ядерных сил США учитывается Россией в военном планировании. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в пятницу интервью журналу "Международная жизнь".

"Мы видим в целом масштабнейшую программу перевооружения стратегических ядерных сил США, рассчитанную на многие годы, с огромными ассигнованиями. Все это нами учитывается в нашем собственном военном планировании", - сказал он.

Как отметил дипломат, американские межконтинентальные баллистические ракеты Minuteman III по-прежнему обладают очень серьезным "потенциалом разрушительного действия". "Я уверен, что соответствующие американские структуры заботятся о том, чтобы они были в боеспособном состоянии", - подчеркнул Рябков.

Кроме того, продолжил замглавы МИД РФ, военные США продолжают активно использовать стратегические бомбардировщики B-52. "Мы слышим разговоры, что они будут модернизироваться и как платформа доставки тех или иных средств поражения будут использоваться и дальше", - отметил он.