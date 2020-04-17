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Захарова: в биолабораториях США за рубежом могут вестись разработки опасных патогенов

По словам дипломата, в МИД РФ обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США, в частности на территории бывших советских республик
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Разработки возбудителей опасных заболеваний могут вестись в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, в МИД РФ обратили внимание на усиление американского биологического присутствия за пределами США, в частности на территории бывших советских республик.

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"Нельзя исключать, что в подобных референс-лабораториях американцами в третьих странах ведутся работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях", - сказала она.

Захарова напомнила, что в Грузии функционирует американо-грузинский Центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который официально включен в состав американской военной системы глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний. "Более того, по имеющейся информации там совсем недавно вновь побывали высокопоставленные представители Пентагона, предлагавшие грузинским властям расширить диапазон проводимых исследований", - добавила дипломат.

"Мы, естественно, не можем игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасными биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ", - заключила Захарова.

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СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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