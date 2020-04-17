Путин и Макрон обсудили возможность саммита "пятерки" СБ ООН в формате видеоконференции

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, Путин предложил созвать в 2020 году саммит постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция). Инициативу поддержали КНР, Франция и руководство ООН.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 апреля заявлял, что лидеры "Большой пятерки" СБ ООН должны встретиться лично, формат видеоконференции обсуждается, но он может стать лишь дополнением к встрече. Глава внешнеполитического ведомства пояснял, что формат видеоконференции не исключается, "но не взамен основному саммиту, а только если главы государств сочтут необходимым уже на этом этапе проконсультироваться друг с другом, прежде всего в том, что касается немедленных задач по дополнительным шагам по противодействию коронавирусу".

Минимизация последствий от пандемии

Путин и Макрон также обсудили меры, направленные на минимизацию негативных социально-экономических последствий от пандемии коронавируса. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонная беседа состоялась по инициативе французской стороны.

"В ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле добавили, что Макрон поблагодарил Путина "за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России во Францию медицинских средств и оборудования".

Стороны выразили настрой на сохранение динамики развития двустороннего сотрудничества и отметили важность установившегося контакта между главами правительств двух государств, добавили в пресс-службе. Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 14 апреля провел телефонный разговор с французским премьер-министром Эдуаром Филиппом, в ходе которого, в частности, обсуждалась тема совместной работы министерств здравоохранения двух стран по исследованию лекарств и вакцин против коронавируса. Мишустин также пригласил коллегу посетить Россию с визитом после того, как будут сняты все ограничения, обусловленные мерами по нераспространению коронавирусной инфекции.