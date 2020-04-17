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Пандемия коронавируса нового типа

Захарова считает, что ЕС забывает о собственных проблемах, говоря о глобальных вызовах

Ранее представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе помогут африканским странам в борьбе с коронавирусом и обеспечат таким образом собственную безопасность

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Руководство Евросоюза забывает о проблемах внутри сообщества в связи с коронавирусом, делая заявления глобального масштаба. Это подчеркнула в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила о словах верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что в Брюсселе намерены сделать акцент на оказании помощи африканским странам в борьбе с коронавирусом и обеспечить таким образом европейскую безопасность.

"Я прекрасно понимаю всю актуальность помощи Евросоюза, европейских структур, Брюсселя Африканскому континенту. Но, может быть, имеет смысл начать с той же самой Италии, которая так просила о помощи и не получила ее в кризисный для себя момент? Ведь это очень показательно, что, делая заявления глобального масштаба, за ними почему-то не видится то, что должно быть наиболее близко евроинститутам", - сказала Захарова.

"Мне кажется, прежде чем брать ответственность за весь мир, прежде чем критиковать ту руку помощи, которую Россия [протягивает] своим давним, старинным партнерам, можно было бы помогать, в общем-то, самим себе", - подчеркнула она.

Теги
Захарова, Мария ВладимировнаПандемия коронавируса нового типа
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