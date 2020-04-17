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МИД РФ направил посольству Норвегии ноту из-за задержания российского траулера

Инцидент произошел 2 апреля у Шпицбергена

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Нота в связи с задержанием норвежской береговой охраной 2 апреля у Шпицбергена российского рыболовного траулера "Борей" направлена в посольство Норвегии. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД РФ направил посольству Норвегии в Москве ноту. В ней заявлено, что подобные действия норвежских властей вызывают серьезную озабоченность. Наша позиция о непризнании так называемой рыбоохранной зоны вокруг Шпицбергена неоднократно доводилась до сведения норвежской стороны, и мы об этом и публично говорили", - сказала дипломат.

Теги
НорвегияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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