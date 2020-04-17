МИД: РФ рассмотрит просьбу Украины о помощи в связи с пожарами, если она поступит

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия будет готова рассмотреть обращение Украины за помощью в связи с пожарами в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС, если оно будет направлено. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отслеживаем ситуацию с лесными пожарами. На данный момент просьб от украинской стороны об оказании какого-либо содействия к нам не поступало. В случае если украинские коллеги направят соответствующее обращение, будем готовы рассмотреть его по традиционной дипломатической практике", - подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Лесной пожар внутри зоны отчуждения у Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались вечером 13 апреля. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление. Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в нарушении правил обращения с огнем, идут следственные действия.