МИД РФ: аннексия части Западного берега Израилем подорвет урегулирование с Палестиной

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Реализация предполагаемых планов нового правительства Израиля по аннексии ряда территорий Западного берега реки Иордан подорвет процесс ближневосточного урегулирования. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы обратили внимание на появившиеся в ряде СМИ сообщения о предполагаемых планах будущего коалиционного правительства Израиля по аннексии в ближайшие месяцы части Западного берега реки Иордан, включая Иорданскую долину, - сказала Захарова. - Подобные намерения вызывают закономерную озабоченность, неприятие палестинской стороны. Россия, как и представители других стран, выступающих за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, разделяет опасения, что реализация упомянутых планов может подорвать перспективу независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного палестинского государства".

Дипломат подчеркнула, что Россия считает необходимым придерживаться международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, включая резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН.

"Мы призываем израильтян, палестинцев к скорейшему возобновлению прямых переговоров, нацеленных на согласование взаимоприемлемых развязок по всем имеющимся спорным вопросам", - резюмировала она.

В сентябре прошлого года израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о планах аннексировать часть Западного берега реки Иордан, а в декабре заявил о намерении добиваться признания Вашингтоном распространения израильского суверенитета на Иорданскую долину.