Захарова заявила, что у России есть много вопросов к США по деятельности в космосе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Москва ждет ответа Вашингтона на вопросы, связанные с активностью США в космическом пространстве. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления командующего Космическими силами США генерала Джона Реймонда о якобы имевшем место 15 апреля испытании российской противоспутниковой ракеты с потенциалом прямого перехвата на низкой околоземной орбите.

"У нас тоже вопросов немало, но эти вопросы мы задавали давно и хотим уже получить ответ. Снятию взаимных озабоченностей способствовало бы выстраивание полноценного содержательного российско-американского диалога по широкому кругу вопросов безопасности космической деятельности, об организации которого договорились 16 января заместители глав внешнеполитических ведомств России и США", - сказала она.

Заявления Реймонда Захарова назвала "инициированной Вашингтоном целенаправленной кампанией по дискредитации российской космической деятельности и мирных инициатив по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве". Она напомнила, что это не первое подобное обвинение американской стороны. "Ранее такие претензии выдвигал заместитель госсекретаря США Кристофер Форд. Все подобные антироссийские выпады мы комментировали, они являются ни чем иным, как попыткой США отвлечь внимание общественности от реальных угроз в космосе и оправдать предпринимаемые ими шаги по размещению оружия в космическом пространстве, а также добиться выделения дополнительного финансирования под эти цели", - подчеркнула дипломат.

"Очевидным является то, что серьезные озабоченности, если такие действительно имеются, через заявления такого рода, через вбросы, утечки не решаются. Для этого необходимо задействовать имеющиеся каналы экспертного и политического диалога, - продолжила она. - Они уже имеются, нужно ими просто пользоваться. Нежелание их задействовать является скорее свидетельством недостаточной аргументированности позиции американских коллег".

Захарова вновь подтвердила готовность России обсуждать космическую деятельность с участием представителей заинтересованных ведомств и организаций обеих сторон.