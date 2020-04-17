Захарова: Британия и США финансируют НПО, заявившую об угрозе La Stampa от Конашенкова

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Действующая под эгидой Совета Европы платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов финансируется Форин оффисом и Госдепартаментом. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию платформы о якобы имевшей место угрозе журналисту газеты La Stampa, утверждавшего в своей статье о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

"15 апреля действующая под эгидой Совета Европы платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала на своей странице "уведомление об угрозе" со стороны официального представителя министерства обороны нашей страны Игоря Конашенкова в адрес журналиста итальянской газеты La Stampa Якобини. Авторы данного уведомления, а речь идет о британской неправительственной организации и бельгийской Ассоциации европейских журналистов, в качестве угрозы восприняли, что бы вы думали <…> использование латинской пословицы: "Кто роет яму другому, тот упадет в нее", - сказала она. - Именно эта пословица, причем в ее первозданном виде, содержалась в комментарии Игоря Конашенкова от 2 апреля в отношении публикации вышеупомянутой газеты по российской помощи итальянскому региону Ломбардия в борьбе с коронавирусом".

Как сообщила дипломат, созданная в ноябре 2014 года платформа сформирована из 14 западных неправительственных организаций, которые зачастую получают прямое финансирование правительства соответствующих стран. "Половина бюджета ст. 19, а это та самая британская НПО, которая испугалась Игоря Конашенкова, поступает от органов власти, включая внешнеполитическое ведомство Британии и Госдепартамент США, - указала она. - Более того, ее публикации никак не проверяются и не редактируются секретариатом Совета Европы, именно поэтому Россия отказалась от распространения деятельности этой платформы на своей территории. К сожалению, за эти годы мы неоднократно могли убедиться в предвзятости и несбалансированности публикуемой ею информации".

Захарова выразила сожаление, что эта платформа пользуется эмблемой Совета Европы. "Мы надеемся, что этот пример ее антироссийской работы просто подтолкнет руководство Совета Европы к пониманию, что в нынешнем виде платформа не только не способствует реализации основной цели Страсбургской организации, а именно укреплению единства стран-членов, но и фактически просто ее дискредитирует", - заключила она.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее газета La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Первоначально письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии, затем информацию издания назвали фейком в МИД РФ.