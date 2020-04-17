{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Британия и США финансируют НПО, заявившую об угрозе La Stampa от Конашенкова

Представитель МИД РФ выразила сожаление, что эта платформа пользуется эмблемой Совета Европы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Действующая под эгидой Совета Европы платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов финансируется Форин оффисом и Госдепартаментом. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию платформы о якобы имевшей место угрозе журналисту газеты La Stampa, утверждавшего в своей статье о бесполезности российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом.

"15 апреля действующая под эгидой Совета Европы платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов опубликовала на своей странице "уведомление об угрозе" со стороны официального представителя министерства обороны нашей страны Игоря Конашенкова в адрес журналиста итальянской газеты La Stampa Якобини. Авторы данного уведомления, а речь идет о британской неправительственной организации и бельгийской Ассоциации европейских журналистов, в качестве угрозы восприняли, что бы вы думали <…> использование латинской пословицы: "Кто роет яму другому, тот упадет в нее", - сказала она. - Именно эта пословица, причем в ее первозданном виде, содержалась в комментарии Игоря Конашенкова от 2 апреля в отношении публикации вышеупомянутой газеты по российской помощи итальянскому региону Ломбардия в борьбе с коронавирусом".

Как сообщила дипломат, созданная в ноябре 2014 года платформа сформирована из 14 западных неправительственных организаций, которые зачастую получают прямое финансирование правительства соответствующих стран. "Половина бюджета ст. 19, а это та самая британская НПО, которая испугалась Игоря Конашенкова, поступает от органов власти, включая внешнеполитическое ведомство Британии и Госдепартамент США, - указала она. - Более того, ее публикации никак не проверяются и не редактируются секретариатом Совета Европы, именно поэтому Россия отказалась от распространения деятельности этой платформы на своей территории. К сожалению, за эти годы мы неоднократно могли убедиться в предвзятости и несбалансированности публикуемой ею информации".

Захарова выразила сожаление, что эта платформа пользуется эмблемой Совета Европы. "Мы надеемся, что этот пример ее антироссийской работы просто подтолкнет руководство Совета Европы к пониманию, что в нынешнем виде платформа не только не способствует реализации основной цели Страсбургской организации, а именно укреплению единства стран-членов, но и фактически просто ее дискредитирует", - заключила она.

С 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее газета La Stampa разместила серию статей, в которых некими "высокопоставленными источниками" ставилась под сомнение прозрачность российской миссии, а также утверждалось, что 80% помощи бесполезно. Первоначально письмо с протестом против таких оценок в редакцию было направлено посольством РФ в Италии, затем информацию издания назвали фейком в МИД РФ.

Теги
ИталияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Захарова назвала неуместной критику ЕС пенитенциарной системы РФ на фоне ситуации в Европе
Официальный представитель МИД РФ отметила, что во многих странах - членах ЕС остро стоит проблема перенаселенности тюрем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС