{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова назвала странной критику ЕС в адрес РФ в связи с весенним призывом в Крыму

Дипломат отметила, что жителей Крыма и Севастополя призывают на военную службу наравне со всеми остальными гражданами России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Жителей Крыма и Севастополя призывают на военную службу наравне со всеми остальными гражданами России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику со стороны внешнеполитической службы ЕС в связи с началом весеннего призыва на полуострове.

"Сложно сказать, почему эта тема привлекла внимание европейской внешнеполитической службы. Очень может быть, что у наших европейских, еэсовских коллег, которые остались на дежурстве в соответствующих подразделениях дипслужбы ЕС в этот непростой период, работы больше нет, - сказала Захарова в пятницу на брифинге. - Это очень странно, что на это в этом году обратили внимание в принципе".

Как отметила дипломат, правовой основой воинской обязанности в РФ является конституция. "Незнание этой специфики нашими партнерами, конечно, простительно. Евросоюз, как известно, до сих пор не обзавелся конституцией, ее проект был отвергнут избирателями на референдумах в Нидерландах и Франции в 2005 году", - обратила внимание Захарова.

"Раз есть в данном случае лакуны, пробелы, я напомню, что статья 59 основного закона нашей страны гласит: "Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации", - указала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что жители Крыма и Севастополя, подавляющее число которых еще в 2014 году добровольно получило российское гражданство, несут военную службу наравне с представителями других регионов России.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрым
Реклама на ТАСС
Захарова назвала неуместной критику ЕС пенитенциарной системы РФ на фоне ситуации в Европе
Официальный представитель МИД РФ отметила, что во многих странах - членах ЕС остро стоит проблема перенаселенности тюрем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС