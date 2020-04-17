Захарова назвала странной критику ЕС в адрес РФ в связи с весенним призывом в Крыму

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Жителей Крыма и Севастополя призывают на военную службу наравне со всеми остальными гражданами России. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критику со стороны внешнеполитической службы ЕС в связи с началом весеннего призыва на полуострове.

"Сложно сказать, почему эта тема привлекла внимание европейской внешнеполитической службы. Очень может быть, что у наших европейских, еэсовских коллег, которые остались на дежурстве в соответствующих подразделениях дипслужбы ЕС в этот непростой период, работы больше нет, - сказала Захарова в пятницу на брифинге. - Это очень странно, что на это в этом году обратили внимание в принципе".

Как отметила дипломат, правовой основой воинской обязанности в РФ является конституция. "Незнание этой специфики нашими партнерами, конечно, простительно. Евросоюз, как известно, до сих пор не обзавелся конституцией, ее проект был отвергнут избирателями на референдумах в Нидерландах и Франции в 2005 году", - обратила внимание Захарова.

"Раз есть в данном случае лакуны, пробелы, я напомню, что статья 59 основного закона нашей страны гласит: "Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации", - указала она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что жители Крыма и Севастополя, подавляющее число которых еще в 2014 году добровольно получило российское гражданство, несут военную службу наравне с представителями других регионов России.