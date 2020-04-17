{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова назвала неприемлемыми призывы шведских депутатов к санкциям против России в ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что они могли сделать такие заявления, чтобы привлечь внимание СМИ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Призывы депутатов шведской Партии центра Керстин Лундгрен и Магнуса Эка ввести новые санкции в отношении России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в условиях необходимости объединения усилий для борьбы с коронавирусом выглядят неприемлемо и глупо. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призыв работать над возобновлением антироссийских санкций вызывает недоумение и сожаление, - сказала дипломат, комментируя ситуацию по просьбе журналистов. - Стремление некоторых политиков закрепить конфронтационную повестку дня в ПАСЕ просто неприемлемо и, между прочим, еще и глупо. Особенно сегодня, когда всем европейским государствам нужно сплотиться для преодоления вызовов, связанных с пандемией".

Захарова обратила внимание на то, что упомянутые депутаты не являются членами шведской делегации в ПАСЕ. "Лундгрен потеряла свой мандат еще в начале 2019 года, а у Эка его никогда и не было, - указала она. - Члены шведской делегации от правящей Социал-демократической рабочей партии в июне 2019 года в полном составе проголосовали за восстановление полномочий российских парламентариев".

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что Лундгрен и Эк сделали такие заявления лишь для привлечения к себе внимания СМИ. "Что же, свою минуту, точнее антиминуту, славы они получили", - добавила дипломат.

Теги
ШвецияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
Реклама на ТАСС
Захарова назвала неуместной критику ЕС пенитенциарной системы РФ на фоне ситуации в Европе
Официальный представитель МИД РФ отметила, что во многих странах - членах ЕС остро стоит проблема перенаселенности тюрем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС