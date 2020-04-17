Захарова назвала неприемлемыми призывы шведских депутатов к санкциям против России в ПАСЕ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Призывы депутатов шведской Партии центра Керстин Лундгрен и Магнуса Эка ввести новые санкции в отношении России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в условиях необходимости объединения усилий для борьбы с коронавирусом выглядят неприемлемо и глупо. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призыв работать над возобновлением антироссийских санкций вызывает недоумение и сожаление, - сказала дипломат, комментируя ситуацию по просьбе журналистов. - Стремление некоторых политиков закрепить конфронтационную повестку дня в ПАСЕ просто неприемлемо и, между прочим, еще и глупо. Особенно сегодня, когда всем европейским государствам нужно сплотиться для преодоления вызовов, связанных с пандемией".

Захарова обратила внимание на то, что упомянутые депутаты не являются членами шведской делегации в ПАСЕ. "Лундгрен потеряла свой мандат еще в начале 2019 года, а у Эка его никогда и не было, - указала она. - Члены шведской делегации от правящей Социал-демократической рабочей партии в июне 2019 года в полном составе проголосовали за восстановление полномочий российских парламентариев".

Официальный представитель МИД РФ не исключила, что Лундгрен и Эк сделали такие заявления лишь для привлечения к себе внимания СМИ. "Что же, свою минуту, точнее антиминуту, славы они получили", - добавила дипломат.