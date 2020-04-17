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Россия призывала ключевых игроков к координации для выхода из тупика в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что приступить к межафганским переговорам вряд ли представляется возможным без урегулирования кризиса власти в Кабуле

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия призывает ключевых региональных игроков - США, Китай, Пакистан - к скоординированным усилиям для решения кризиса в Афганистане. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона призывает к скоординированным действиям ключевых международных игроков по содействию выходу из сложившегося тупика, нахождению политических решений в интересах всего афганского народа, подлинного мира на афганской земле и стабильности в регионе", - сказала Захарова.

Дипломат обратила внимание на попытки США не допустить срыва прямого межафганского диалога, выражающиеся в участившихся в последнее время контактах с лидерами афганских общественно-политических объединений, руководством катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ), военно-политическим руководством Пакистана. Однако, как подчеркнула Захарова, приступить к межафганским переговорам вряд ли представляется возможным без урегулирования кризиса власти в Кабуле.

"Возник этот кризис в результате откровенного провала прошлогодних президентских выборов в Афганистане. Действующее афганское руководство к тому же откровенно тормозит выполнение ключевого условия начала межафганского диалога, а именно обмена пленными с талибами. Мы не можем не отметить в этой связи, что к нынешнему обострению политического противостояния в Кабуле приложили руку сами американцы - они фактически признали победу одного из политиков на президентских выборах", - пояснила она.

Захарова подчеркнула, что это противоречит существующим договоренностям в рамках международного формата "тройки плюс" по Афганистану с участием России, США, Китая, Пакистана, направленным на содействие созданию широкой инклюзивной основы нового правительства в Афганистане.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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