Захарова заявила, что урегулирование в Нагорном Карабахе ведется, несмотря на пандемию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Консультации по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в пятницу на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Несмотря на коронавирус, работа по нагорнокарабахскому урегулированию продолжается", - сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что вопросы урегулирования обсуждались в апреля в ходе телефонных разговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегами из Азербайджана и Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном.

"Регулярные контакты со сторонами поддерживает сопредседатель Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США), также личный представитель главы ОБСЕ посол Анджей Каспшик, - добавила она. - В центре внимания продолжающейся серии консультаций находится тема коронавирусной инфекции, ее воздействия на переговорный процесс, а также некоторые вопросы нагорнокарабахского урегулирования. Обсуждается ситуация на линии соприкосновения и на границах".

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах. Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями: Россией, США и Францией.