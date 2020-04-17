В МИД РФ заявили, что процесс над Уиланом ведется согласно всем нормам

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Судебный процесс над обвиняемым в шпионаже против России американским гражданином Полом Уиланом ведется с соблюдением всех требуемых норм в строгом соответствии с законодательством РФ, но эпидемия коронавируса вносит свои коррективы. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления посла США в РФ Джона Салливана о необходимости освобождения обвиняемого из СИЗО Лефортово.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"К сожалению, он [Уилан] сам на полгода затянул ознакомление с судебными материалами, - сказала она. - Теперь в ход процесса, который стартовал 30 марта, вносит существенные коррективы эпидемия коронавирусной инфекции, она распространилась по всему миру. Из-за введенных в Москве карантинных ограничений заседание приходится переносить на более поздний срок. <...> Судопроизводство ведется в строгом соответствии с российским законом, соблюдением всех требуемых процессуальных норм".

Захарова напомнила, что Уилан получает необходимую помощь как от врачей следственного изолятора, так и от специалистов других медицинских учреждений. "Ранее по просьбе обвиняемого в одной из городских больниц для него было организовано обследование и назначено медикаментозное лечение имеющегося неопасного заболевания", - уточнила она.

В своем заявлении Джон Салливан назвал дело против Уилана "морально неверным и юридически подозрительным". Продолжающееся тюремное заключение, а также "полное отсутствие доказательств", по словам Салливана, представляет собой "значительное препятствие в двусторонних отношениях между США и Россией".

Мосгорсуд в понедельник начал слушания по существу уголовного дела против Уилана. Салливан в своем заявлении отметил, что "попытался увидеться с Полом в суде до начала назначенного слушания", но ему не разрешили войти в здание суда. Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе суда, посол не был допущен в здание Мосгорсуда в связи с ограничениями из-за коронавируса.

Уилана, имеющего гражданство США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали сотрудники ФСБ 28 декабря 2018 года в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. По словам защиты, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. Он отрицает вину, а его защита настаивает на том, что дело сфабриковано.