Совфед одобрил закон об упрощении получения гражданства РФ иностранцами

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, закон упрощает получение российского гражданства иностранцами. "Основная новелла - исключение действующего сейчас условия об обязательном обращении соискателя российского гражданства с заявлением об отказе имеющегося гражданства", - сказал он.

Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законом данное требование исключается. На данный момент такая норма действует только в отношении жителей ДНР и ЛНР. После вступления законопроекта в силу она распространится на граждан всех иностранных государств.

Кроме того, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, предлагается исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России. Упрощенный порядок получения гражданства теперь будет распространен на жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

Также с трех до одного года снижается требование о продолжительности трудовой деятельности при приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в России и получивших после 1 июля 2002 года образование по основным программам в образовательных или научных организациях РФ, имеющих госаккредитацию.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования в случае подписания его президентом.