Захарова заявила о намерении РФ сохранить трехсторонний формат взаимодействия по Чернобылю

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия выступает за сохранение трехстороннего формата взаимодействия с Украиной и Белоруссией по проблеме Чернобыля и подчеркивает недопустимость политизации этой темы. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы к сохранению трехстороннего формата взаимодействия Россия - Белоруссия - Украина по чернобыльскому досье, в том числе открыты к контактам с Киевом. Однако это возможно только в том случае, если взаимодействие будет по-прежнему носить не политизированный характер и будет ориентировано на практическое решение реальных проблем пострадавших в результате аварии людей", - отметила дипломат.

Она сообщила, что 24 апреля в Нью-Йорке в формате видеоконференции состоится ежегодная встреча Межучрежденческой целевой группы ООН по Чернобылю. По словам Захаровой, Россия высоко оценивает деятельность этой группы, а пожары в зоне отчуждения ЧАЭС подчеркивают актуальность стоящих перед группой задач. "Стороны оценят прогресс, который был достигнут в течение 2019 - начала 2020 года, наметят основные направления дальнейшей деятельности", - сказала официальный представитель МИД, добавив, что Россия, Украина и Белоруссия играют ключевую роль в этом формате.

"По данным ООН, благодаря координируемым этой Межучрежденческой целевой группой усилиям, реализовано порядка 4 тыс. проектов технического содействия, которые затронули 7 млн человек, в пострадавшие регионы привлечено порядка 18 млрд долларов инвестиций", - отметила дипломат. Она указала, что для РФ приоритетами в международной работе по чернобыльской проблеме являются совершенствование системы радиационной безопасности населения, развитие устойчивого сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения, создание условий для возврата загрязненных территорий к нормальной жизнедеятельности.

Лесной пожар внутри зоны отчуждения Чернобыльской АЭС начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались вечером 13 апреля. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление.