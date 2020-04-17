Захарова назвала неуместной критику ЕС пенитенциарной системы РФ на фоне ситуации в Европе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Обращение ЕС к российской стороне с призывом освободить из заключения главу карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, а также амнистировать других заключенных на фоне пандемии коронавируса выглядит неуместным на фоне неблагополучной ситуации в самой Европе. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Такие нравоучения в адрес России относительно того, как следует обеспечивать работу пенитенциарной системы в условиях пандемии выглядят особенно неуместно на фоне ситуации в этот же самый момент в самой Европе. Во многих странах - членах ЕС остро стоит проблема перенаселенности тюрем. И попытки разгрузить их за счет амнистии предпринимаются в единичном плане", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что в этом вопросе Россия исходит из того, что каждое государство должно заниматься этой проблемой самостоятельно. "Если государству потребуется помощь, оно должно об этом сказать. Но в любом случае лезть к другим странам, когда у них самих ситуация крайне неблагополучная, мы считаем неуместным", - добавила дипломат.

Ни в одной из стран ЕС, продолжила она, амнистия и другие послабления не распространяются на лиц, совершивших тяжкие преступления, к которым относятся и преступления, вменяемые Юрию Дмитриеву, а именно - насильственные действия сексуального характера против несовершеннолетнего лица.

"Если наши партнеры всерьез обеспокоены вопросом содержания заключенных в третьих странах, то предлагаем им перенаправить свою энергию в более конструктивное русло. В частности, озаботиться положением российских граждан, которые в свое время, зачастую по надуманным основаниям, были экстрадированы из европейских стран в США. Вы в общем-то несете за них ответственность, ведь вы их выдали США", - отметила официальный представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что упомянутые российские граждане содержатся в американских тюрьмах в "ужасающих условиях" и многие из них имеют проблемы со здоровьем, причем на протяжении многих лет им не оказывается необходимая медицинская помощь. "Мы постоянно призываем американские власти серьезно отнестись к этой проблемы. Но считаем, что призывы ЕС были бы более чем уместными в адрес США", - заключила Захарова.