Лавров в беседе с Помпео напомнил о российском предложении продлить ДСНВ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с госсекретарем США Майклом Помпео напомнил о предложении продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора в пятницу.

"Обсуждалась также проблематика стратегической стабильности. Сергей Викторович Лавров вновь напомнил о российском предложении продлить Договор о СНВ, истекающий в феврале 2021 года. Подчеркнуто, что Россия готова к работе над возможными новыми договоренностями о ядерных вооружениях, однако было бы важно на период их подготовки, которая неизбежно займет длительное время, сохранить такой краеугольный камень глобальной безопасности, как ДСНВ", - информировали в МИД.

Лавров и Помпео договорились об активизации диалога по ограничению вооружений и нераспространению. "Стороны условились об активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению. Сергей Викторович Лавров подчеркнул необходимость его выстраивания с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность", - указали в министерстве.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США договорились сотрудничать в подготовке встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. "Главы внешнеполитических ведомств согласились тесно взаимодействовать по подготовке инициированного президентом России саммита постоянных членов СБ ООН по широкому комплексу проблем международной безопасности, который предполагается провести позднее в текущем году", - сообщили в дипведомстве.

Лавров и Помпео подтвердили готовность координировать действия по стабилизации рынка нефти и борьбе с пандемией коронавируса.

"В развитие бесед по телефону президентов России и США, проведенных 9, 10, 11 и 12 апреля, главы внешнеполитических ведомств продолжили обмен мнениями по ситуации в мире, вызванной пандемией коронавируса и нестабильностью на мировых нефтяных рынках, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - С обеих сторон подтверждена готовность к продолжению координации действий в интересах скорейшего преодоления этих острых вызовов".

Лавров в беседе с Помпео выступил за возобновление встреч двусторонней рабочей группы по вопросам угроз в киберсфере.

"Сергей Викторович Лавров напомнил о наших предложениях возобновить прерванную предыдущей администрацией США работу российско-американской рабочей группы по вопросам угроз, возникающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, и активизировать контртеррористический диалог", - указали в дипведомстве.

Министр иностранных дел России также обсудил с госсекретарем США организацию вывоза из Соединенных Штатов российских граждан, в том числе оказавшихся там школьников.

"Затрагивались некоторые другие актуальные международные проблемы и вопросы двусторонней повестки дня, включая организацию вывоза из США российских граждан, в том числе оказавшихся там в рамках образовательных программ учащихся средних школ", - информировали в министерстве.