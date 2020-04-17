Патрушев обсудил с О'Брайеном сотрудничество РФ и США в противодействии COVID-19

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном по телефону противодействие коронавирусной инфекции и другие темы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Приоритетное внимание [в ходе состоявшихся телефонных переговоров] Патрушев и О'Брайен уделили продолжению сотрудничества России и США в сфере противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Обсуждены также другие вопросы, входящие в компетенцию советов безопасности двух стран", - говорится в сообщении.