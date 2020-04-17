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МИД РФ: обвинения Вашингтона в адрес Каракаса о причастности к наркотрафику необоснованны

В ведомстве заявили, что эти обвинения имеют вымышленный характер

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Обвинения США в адрес венесуэльских властей в причастности к наркоторговле имеют вымышленный характер и противоречат оценкам профильных структур ООН. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Вновь вынуждены вернуться к теме развертывания американской блокады вокруг Венесуэлы под предлогом якобы пресечения наркопоставок из этой страны. Проведенный нами анализ наглядно показывает вымышленный характер выдвигаемых Вашингтоном в адрес Каракаса обвинений и претензий. Считаем, что они никоим образом не соответствуют реальному положению вещей и плохо стыкуются с выводами и оценками профильных структур ООН", - указали в министерстве.

Так, эксперты ООН во Всемирном докладе о наркотиках в 2019 году высоко оценили меры правительства Венесуэлы по пресечению наркотрафика, а также по достижению самого низкого уровня потребления наркотиков в Латинской Америке. Кроме этого, Международный комитет по контролю над наркотиками в прошлом году особо выделил "принятие новой антинаркотической стратегии Боливарианской Республики и крупные изъятия кокаина в этой стране". "Необходимо отметить активную борьбу правоохранительных органов Венесуэлы с нарколабораториями в приграничных с Колумбией регионах", - говорится в комментарии МИД РФ.

В российском дипведомстве американскими коллегам рекомендовали обратить внимание на предложение президента РФ Владимира Путина, который на саммите "Группы двадцати" призвал "сосредоточиться на взаимных поставках медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий" вместо политики санкций и ведения торговых войн во время пандемии коронавируса в мире.

"Полагаем, что не развертывание эскадр и бряцанье оружием, а взаимопомощь и солидарность должны стать основой межгосударственного взаимодействия в нынешнее непростое для мирового сообщества время", - подчеркнули в МИД.

Действия США против Венесуэлы

Власти США 1 апреля объявили о начале крупномасштабной антинаркотической операции в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана с участием кораблей, авиации и тысяч военнослужащих. Одной из целей операции названо противодействие властям Венесуэла во главе с президентом Николасом Мадуро, которого Вашингтон официально обвиняет в наркоторговле.

Минюст США ранее обнародовал обвинения в адрес Мадуро и еще 14 руководителей страны, утверждая, что они причастны к наркоторговле. Госдепартамент объявил награду за Мадуро в $15 млн. Генпрокурор Уильям Барр напомнил, что США не считают Мадуро президентом Венесуэлы и сравнил его с бывшим лидером Панамы Мануэлем Норьегой, которого американцы свергли в 1989 году в результате военного вторжения после аналогичных обвинений в наркоторговле.

Теги
СШАВенесуэлаРоссия
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