В МИД России заявили, что подходы США к определению террористов вызывают сомнения

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Подходы Вашингтона к определению террористических группировок для внесения их в соответствующие списки вызывают сомнения, что показывают выводы американских же экспертов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, несколько дней назад был опубликован доклад американской правозащитной НПО "Антидиффамационная лига" и Университета Джорджа Вашингтона, озаглавленный "Террор последователей идей превосходства белой расы: изменение подхода к современным угрозам". Эксперты назвали главным претендентом на включение в списки террористических группировок украинский националистический батальон "Азов".

"Именно эта украинская группировка, как указывается в докладе, представляет собой очевидную угрозу и в полной мере отвечает критериям санкционного списка иностранных террористических организаций, - отметили в министерстве. - В этом же контексте упоминается также эстонская ультраправая группировка Feuerkrieg Division, объединяющая в своих рядах многих граждан США, и ряд других".

Однако пока официальный Вашингтон не прислушался к мнению экспертов. "К сожалению, как видим, в Вашингтоне возобладал иной подход, основанный на привычном информационно-политическом манипулировании и пресловутых двойных стандартах", - указали в МИД РФ.

"Выводы экспертов, которые взялись cформулировать рекомендации, в том числе по вопросу расширения терсписка, и реакция на них официального Вашингтона заставляют еще раз серьезно усомниться в том, какими же мотивами реально руководствуется американская сторона, беззастенчиво использующая самопровозглашенное право введения санкций под флагом борьбы с глобальным терроризмом и экстремизмом", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Осенью 2019 года включить добровольческий батальон "Азов" в список террористических организаций также рекомендовал Конгресс США.