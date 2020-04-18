Захарова призвала оштрафовать Би-би-си за несбалансированность информации о ситуации в РФ

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Британский регулятор, часто угрожающий российским СМИ штрафами, должен оштрафовать вещательную корпорацию Би-би-си за формирование негативного восприятия о России. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Facebook дипломат обратила внимание, как Би-би-си преподносит информацию о РФ. "Все, тотально все, что идет о России, про Россию, из России - это тщательный подбор слов, выражений и эмоций, которые должны формировать негативное восприятие действительности, - сказала она. - Меры ограничения, карантины и самоизоляция, медицина, отмена парада, технологии распознавания лиц в изложении Би-би-си должны поставить крест на восприятии России как части общей мировой реальности со своими плюсами и минусами, традициями и особенностями, проблемами и достижениями".

"Британский регулятор так любит штрафовать или угрожать штрафами российским СМИ за несбалансированную подачу информации. Когда уже до Би-би-си доберутся, - отметила Захарова. - Давно пора дать оценку этой холодной расчетливости. Ни милосердия, ни сострадания, только исполнение заказа".

В этой связи официальный представитель российского дипведомства призвала Би-би-си делать больше новостей о Британии. "Не стесняйтесь, вам есть, что показать", - добавила она.