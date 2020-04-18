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Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

Губернатор региона Андрей Воробьев предложил наградить Жукова посмертно Орденом за мужество и доблесть

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу выразил соболезнования в связи со смертью депутата Мособлдумы Ивана Жукова и предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть. Об этом руководитель региона заявил в эфире телеканала "360".

"Сегодня утром скончался Иван Жуков. Он возглавлял фракцию в Мособлдуме, был активным функционером. В момент самоизоляции работал вместе с волонтерами, занимал активную позицию. Светлая ему память, думаю, что выражу общее мнение - [следует] наградить его Орденом за мужество и доблесть", - сказал губернатор.

Как отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин на своей странице в соцсети "ВКонтакте", причиной смерти Ивана Жукова стала коронавирусная инфекция. По информации Сухина, ранее депутат находился в реанимации.

По информации на сайте Мособлдумы, Иван Жуков родился 17 июля 1956 года в станице Дядьковская, Краснодарский край. Являлся депутатом Московской Областной Думы II созыва, с 2001 по 2016 год был депутатом Московской областной Думы III, IV и V созывов. Занимал пост руководителя фракции "Единая Россия" и заместителя председателя Мособлдумы. В 2016 году был переизбран депутатом регионального парламента на очередной срок.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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