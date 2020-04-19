Путин: "фобии прошлого" постепенно преодолеваются на постсоветском пространстве

ТАСС, 19 апреля. Страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются, так как объединение усилий идет на пользу всем. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

По его словам, ничего удивительного в интеграции на постсоветском пространстве нет, кроме того, что участвующие в ней страны "до сих пор не продвинулись на этом пути так", как они бы могли бы это сделать, чтобы стать еще более эффективными.

"Тем не менее, надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", - сказал российский лидер. По его словам, все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества.

Как отметил президент РФ, везде в мире страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий. "Для республик бывшего Советского Союза это - абсолютно естественное дело", - подчеркнул Путин. Он назвал огромными преимуществами постсоветских стран общий язык межнационального общения - русский, общую инфраструктуру транспорта, энергетики и связи.

"Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками, преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность. Только так я могу объяснить сопротивление некоторых наших западных коллег, которые до недавнего времени вообще не хотели даже разговаривать с нашим экономическим - именно экономическим, не политическим, не военным - объединением (Евразийским экономическим союзом - прим. ТАСС). Потому что они не хотят роста или увеличения возможностей своего конкурента, ну а мы-то этого хотим, потому что это путь к повышению благосостояния наших людей", - заметил президент РФ.