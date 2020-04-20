Назначен новый председатель правительства Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 апреля. /ТАСС/. Новым председателем правительства Камчатского края стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"Нового председателя Владимир Солодов представил в понедельник утром на аппаратном совещании. Им стал Александр Кузнецов, ранее занимавший должность начальника департамента по вопросам экономической и социальной политики представительства президента РФ в ДФО", - уточнили в правительстве.

Озвучены и другие кадровые изменения. Так, министр экономического развития и торговли региона Дмитрий Коростелев пошел на повышение и стал заместителем председателя правительства. Исполнять обязанности главы минэкономразвития будет Юлия Морозова. Роман Василевский, ранее занимавший должность председателя правительства края, с понедельника стал зампредом по противодействию распространения коронавируса.

17 апреля врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона. Согласно уставу края, губернатор формирует правительство и принимает решение о его отставке. При этом в уставе не указано, что правительство должно обязательно уходить в отставку при смене главы региона.

Ранее ТАСС сообщал, что в пятницу по распоряжению Солодова посты заместителей председателя правительства покинули Владимир Пригорнев - он отвечал за социальную политику, Марина Суббота, курировавшая экономический блок, и Юрий Зубарь, отвечавший за дорожное хозяйство. Кроме того, решением врио губернатора, с понедельника в структуре правительства Камчатского края сокращается количество должностей зампредов с шести до пяти.

Президент России Владимир Путин 2 апреля назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого работал председателем правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.