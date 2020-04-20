В Приморье назначен новый министр цифрового развития

ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назначил Константина Волошина министром цифрового развития и связи Приморья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"Губернатор Олег Кожемяко представил нового министра цифрового развития и связи Приморья - Константина Волошина", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее Волошин возглавлял Сахалинский филиал ПАО "Ростелеком". До того он руководил ЗАО "АКОС" (оператор сотовой связи, дочернее зависимое общество ПАО "Ростелеком").

Константин Волошин родился в 1974 году во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет, совместный российско-американский факультет международных отношений и менеджмента, по специальности экономист со знанием английского языка.

В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику.