В Совбезе указали на необходимость соблюдения всех ограничений в связи с пандемией

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Аппарат Совета безопасности РФ уделяет особое внимание теме обеспечения социально-экономической стабильности в регионах России в свете ограничительных мер, принятых в связи с коронавирусом. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

По его словам, среди актуальных тем обеспечения национальной безопасности, находящихся сейчас в поле зрения аппарата СБ РФ, - санитарно-эпидемиологическая обстановка и меры, направленные на обеспечение биологической защиты населения, на соблюдение всех установленных ограничений и санитарных режимов. "Эти меры должны быть безусловно увязаны с задачами по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах России, поэтому сейчас отдельное внимание уделяется тематике экономической и социальной стабильности", - подчеркнул представитель аппарата Совбеза.

Среди других актуальных направлений деятельности экспертов и аппарата СБ РФ - вопросы информационной безопасности, в том числе пресечение киберпреступлений, дополнительные меры по борьбе с природными пожарами, тема противодействия терроризму и экстремизму, перспективы углубления взаимодействия стран СНГ по линии правоохранительных органов, спецслужб и военных ведомств, а также по линии санитарно-эпидемиологических служб, сказал Аношин. Он добавил, что аппаратом СБ РФ продолжает осуществляться координация федеральных и региональных органов власти и по ряду других актуальных вопросов национальной безопасности.