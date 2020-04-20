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Посольство РФ в Чехии опровергло обвинения России в кибератаках на объекты в республике

Ранее чешские СМИ сообщили, что якобы недавние хакерские атаки на медицинские учреждения в республике организованы Москвой

ПРАГА, 20 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии считает провокацией по отношению к нашей стране публикации в чешских СМИ, что якобы недавние хакерские атаки на медицинские учреждения в республике организованы Россией. Об этом говорится в размещенном в понедельник в Facebook комментарии дипломатического представительства.

"В ряде чешских СМИ со ссылкой на неназванные источники в органах безопасности Чехии появилась информация, что за серией кибератак, совершенных в последние дни на медицинские учреждения в Чехии, якобы стоит Россия, - отмечается в документе. - Речь идет об очередных "fake news". Посольство РФ в этой связи хотело бы подчеркнуть, что их единственной целью является создание враждебного образа нашей страны, прежде всего, у местной общественности".

"Распространение чешскими СМИ с подачи спецслужб непроверенных и ничем не обоснованных материалов антироссийского характера стало в республике, как подчеркивается в комментарии, обычным явлением. Паразитирование на теме постигшей нас беды - эпидемии коронавируса, когда речь идет о спасении человеческих жизней - выходит за все возможные морально-этические рамки. Тревожно и то, что повод для нынешних скандальных и возмутительных обвинений в адрес России подают представители чешских властей, поспешно заявляющих о возможной причастности к кибератакам в Чехии "иностранного государства".

"Хотели бы предостеречь от подобных безответственных и нечистоплотных информационных выпадов в адрес России, от которых отдает откровенно провокационным душком", - говорится в документе.

Возникающие в сфере информационно-коммуникационных технологий вопросы необходимо решать в рамках профессионального экспертного диалога, к чему неоднократно призывала российская сторона, подчеркнуло дипломатическое представительство.

"Хотели бы в этой связи напомнить об инициативе России по разработке универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью, одобренной в 2019 году большинством стран-членов ООН. К сожалению, Чехия к их числу пока не относится", - отмечается в комментарии.

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