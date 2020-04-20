Слуцкий назвал недобросовестной конкуренцией слова Трампа о возможной вине КНР за пандемию

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Заявления президента США Дональда Трампа о возможных последствиях для Китая в случае появления доказательств его вины в распространении коронавируса - это прием недобросовестной конкуренции. Такое мнение в понедельник журналистам выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"США продолжают проповедовать звериный эгоизм на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Как только кривая заболеваемости немного стабилизировалась, в Вашингтоне сразу начали говорить о возможной ответственности или даже наказании Китая за вспышку COVID-19. Снова на лицо приемы недобросовестной конкуренции в погоне за обеспечением собственного доминирования", - сказал Слуцкий.

Депутат отметил, что "в условиях борьбы за жизни людей подобные приемы выглядят еще на порядок циничнее". "Китай отнюдь не является сообщником вируса, он, как и другие страны, стал жертвой эпидемии. Перед лицом общей угрозы все должны проявлять солидарность, а не показывать пальцами друг на друга и искать виноватых", - резюмировал глава комитета.

В субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп указал, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку заболевания, вызываемого новым коронавирусом.