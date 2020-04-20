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Правительство будет утверждать ключевые показатели эффективности российского ОПК

Создание перечня показателей будет направлено на стимулирование выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Член Совета Федерации Константин Долгов и депутат Госдумы Владимир Гутенев внесли в нижнюю палату парламента законопроект о наделении правительства полномочиями по утверждению перечня ключевых показателей эффективности для организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Создание перечня таких показателей будет направлено на стимулирование выпуска такими организациями высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Перечень будет включать в себя в том числе объемы инвестиций, направленных на производство такой продукции, а также положение о межведомственной комиссии по оценке достижения ключевых показателей эффективности соответствующими организациями.

В 2016 году президентом РФ была поставлена общая задача по достижению предприятиями оборонно-промышленного комплекса доли выпускаемой продукции гражданского и двойного назначения в 50% от общего производства к 2030 году.

"В настоящее время менеджмент организаций ОПК не мотивирован повышать темпы выпуска гражданской продукции, так как отсутствуют утвержденные нормативы проведения указанной работы", - считают авторы документа.

Повышение организациями ОПК объемов выпуска высокотехнологичной продукции также повысить устойчивость их функционирования в связи со снижением объемов государственного оборонного заказа, говорится в пояснительной записке.

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