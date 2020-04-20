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Кризис в Сирии

Главы МИД России, Ирана и Турции обсудят Сирию 22 апреля в дистанционном формате

Переговоры в астанинском формате пройдут в режиме онлайн впервые

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - гарантов астанинского формата (Россия, Иран и Турция) 22 апреля проведут переговоры по Сирии в дистанционном формате. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в МИД РФ.

"Подтверждаем проведение трехсторонних переговоров на министерском уровне по Сирии в астанинском формате 22 апреля в дистанционном варианте", - сообщил собеседник агентства.

Переговоры в таком формате пройдут в режиме онлайн впервые.

Ранее в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с сирийским президентом Башаром Асадом сообщил о том, что переговоры трех стран, посвященные конституционному комитету Сирии и ситуации в провинции Идлиб, состоятся в ближайшее время.

Последний раунд переговоров в астанинском формате прошел 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Провести следующую встречу планировалось в марте. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до ситуации с распространением коронавируса предполагалось организовать переговоры в Иране.

Теги
ИранСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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