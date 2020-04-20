Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Пункты 216 и 358 приложения №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. №1300 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592" <...> исключить", - говорится в документе. В постановлении под указанными номерами значатся Киселев Андрей Николаевич и Новинский Вадим Владиславович.

Андрей Киселев владеет компанией "Укр Мет", Вадим Новинский является совладельцем компании "Метинвест".

В ноябре 2018 года занимавший на тот момент должность премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первоначальный список, в частности, вошли 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В декабре 2018 года первоначальный список был расширен. Тогда Медведев пояснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".