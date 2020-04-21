Депутаты Камчатки приняли закон об участии самовыдвиженцев в выборах главы края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля. /ТАСС/. Депутаты Камчатки во вторник приняли изменения в избирательный кодекс региона, которые позволяют самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора, сообщили ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края.

В предыдущей редакции закона кандидат на должность губернатора Камчатского края выдвигался исключительно политической партией. Согласно принятым поправкам, гражданам теперь дано право самостоятельно выдвигать свою кандидатуру на должность главы региона.

"Принятый закон - серьезный и необходимый шаг в пользу демократизации процедуры выборов высшего должностного лица региона. Благодаря этим поправкам теперь не только политические партии смогут выдвигать кандидатов. Мы дали возможность попробовать свои силы на выборах любому подходящему по возрасту, несудимому гражданину России", - цитирует пресс-служба первого вице-спикера краевого парламента Андрея Копылова.

Поправки в действующем законодательстве поддержала только одна партия - "Единая Россия", при этом возражения остальных фракций не имели отношения к сути принимаемого закона.

Президент России Владимир Путин 2 апреля назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого работал председателем правительства Республики Саха (Якутия). Выборы главы региона назначены на сентябрь 2020 года.