Путин поздравил муниципальных служащих с Днем местного самоуправления

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил глав, депутатов и работников муниципальных образований с Днем местного самоуправления. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"В нашей стране институт местного самоуправления имеет богатую историю и замечательные традиции. Земства и органы городского самоуправления сыграли огромную роль в развитии отечественного образования, просвещения, здравоохранения. А главное, они сумели вовлечь в решение местных проблем представителей самых разных сословий и возрастов", - отметил Путин.

По словам президента, на органы местного самоуправления в России возложена ответственная миссия. "Ведь от их эффективной работы во многом зависят позитивные изменения в обустройстве наших городов и сел, в совершенствовании социальной инфраструктуры, ЖКХ. И конечно, сегодня граждане ждут от всех уровней власти грамотных, продуманных решений, направленных на стабилизацию экономики и социальной сферы, защиту здоровья и обеспечение достойного качества жизни людей", - добавил глава государства.

День местного самоуправления отмечается в соответствии с указом президента РФ от 10 июня 2012 года. Императрица Екатерина II 21 апреля 1785 года (по старому стилю) издала Грамоту на права и выгоды городам Российской империи (Жалованная грамота городам 1785 г.) - документ, положивший начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.